Аршавин заявил, что таких перепалок как у Абаскаля и Федотова раньше было намного больше

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.

Испанец дисквалифицирован на один матч, а российский специалист — также на одну игру плюс еще на одну встречу условно.

«В каждом случае можно оценить ситуацию по-разному. Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок — просто не было столько камер.

Все просто не всплывало наружу. Те же Венгер с Моуринью сколько раз сцеплялись — не помню, доходило ли там до дисквалификации. Но раз по дерби принято такое решение — значит, так надо», — приводит слова Аршавина Sport24.

В матче 13-го тура ЦСКА — «Спартак» (2:2) после свистка на перерыв Абаскаль пытался подойти к Федотову и напомнить ему про fair play — именно этим принципом руководствовался полузащитник красно-белых Роман Зобнин, увидев, что на газоне лежит игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Однако Зобнин лишь призвал наседавшего на него Милана Гайича остановиться и при этом не выбил мяч в аут. Гайич в итоге отобрал его у соперника и развил атаку, которая стала голевой.

Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что не обратил внимания на Абаскаля, охарактеризовав претензии своего визави словами «Что-то там прыгало».

Однако затем в интернете появилоcь видео, на котором видно, как Федотов, обильно иcпользуя нецензурную лекcику, cказал иcпанцу: «Что ты там раccказываешь? Что ты там машешь cвоими руками? Езжай домой, клоун».

Ранее блогер Василий Уткин высмеял дисквалификацию Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.