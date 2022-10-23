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Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

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Michael Dwyer/AP

«Вегас Голден Найтс» на своем льду проиграл «Колорадо Эвеланш» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

У «Эвеланш» голами отметились Натан Маккиннон, Эван Родригес и российский нападающий Валерий Ничушкин. В составе хозяев заброшенные шайбы на счету Джонатана Маршессо и Чандлера Стивенсона.

В активе Ничушкина уже шесть голов в текущем сезоне. 27-летний хоккеист провел на льду 18 минут и 2 секунды и завершил игру с показателем полезности 0.

Ворота «Колорадо» в этой игре защищал 26-летний российский вратарь Александр Георгиев, отразивший 34 броска по воротам.

После этого матча «Колорадо» с семью очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Вегас» с восемью баллами — на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности -2.

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Хоккей. НХЛ
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