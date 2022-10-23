Депутат Терюшков считает, что дело Валиевой ангажировано Западом

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что уверен в чистоте российских спортсменов, говоря о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Дело Валиевой ангажировано Западом. Я уверен в чистоте наших спортсменов, тем более юниоров. Шить в отношении наших скверные истории — кредо WADA и всяких Макларенов.

РУСАДА находится в юрисдикции России, а значит имеет приоритет российского права. Играть по правилам, которые постоянно меняются нашими врагами, дальше нельзя. Теперь наши правила», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, что во время Олимпийских игр в Пекине в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр в Пекине в командных соревнованиях, второе место досталось США, третье — Японии. Медали еще не вручены.

Ранее Елена Вацеховская раскритиковала новое платье Валиевой в короткой программе Гран-при России.