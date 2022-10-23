В Госдуме высказались о решении FIS о допуске лыжников к международным турнирам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что высокая конкурентоспособность российских лыжников могла стать причиной продления отстранения от международных турниров в новом сезоне.

«К сожалению, восторжествовала несправедливость. Думаю, чиновники FIS хотели сохранить российских спортсменов, но лобби скандинавов и некоторых представителей Европы победило: «Не хотим, неудобно себя чувствуем». Какую-то бредятину несут!

Если мы вспомним лыжные гонки, фристайл и сноуборд — это основные лыжные дисциплины, где мы не просто конкуренты, а сильнейшие. Наверное, в том числе это тоже имело свою подоплеку при решении», — приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее лыжница Вероника Степанова обвинила «кучку радикалов» в решении о продлении отстранения отечественных спортсменов.