Махачев ответил на вопрос о поздравлениях с победой от Путина

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос, звонил ли ему президент России Владимир Путин с поздравлениями после победы.

«Ха-ха, нет. Ну я, честно, только взял телефон и позвонил родителям. После боя мы давали интервью», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Напомним, что Оливейра ранее лишался своего титула чемпиона из-за не сделанного веса.

Также на турнире UFC-280 в со-главном бое вечера Алджамейн Стерлинг техническим нокаутом одолел Ти Джея Диллашоу. В легчайшем весе Петр Ян раздельным решением судей уступил американцу Шону О'Мэлли. Для россиянина это поражение стало уже третьим в последних четырех поединках. Ранее он дважды проиграл Алджамейну Стерлингу (один раз из-за дисквалификации).

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах Ислама Махачева на ближайший бой.