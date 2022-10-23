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Боксер Дрозд отметил, что победа О'Мэлли над Петром Яном была натянутой судьями

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд высказался о бое Петра Яна против Шона О'Мэлли на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Американец одержал победу над россиянином раздельным решением судей.

«Да, Петя немного отдал концовку, смазал, пропустил удары. Но не скажу, что он проигрывал третий раунд. А первые два он выиграл! Очень натянутая победа. Реакция О'Мэлли после боя хорошо это подтверждает. Он был очень удивлен. Красиво поступил, не стал кричать. Натянутая победа и по сути Петра засудили», — передает слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Напомним, что свой последний бой Петр Ян провел 10 апреля против Алджамейна Стерлинга. Американец одержал победу раздельным решением судей и забрал чемпионский пояс в легчайшем весе. Напомним, что этот поединок носил реваншистский характер. В предыдущей встрече российский боец откровенно «подарил» победу американцу, получив дисквалификацию после запрещенного удара коленом.

Свой последний бой в Абу-Даби Петр Ян провел ровно год назад. Тогда он одолел американца Кори Сэндхэгена единогласным решением судей.

29-летний Ян имеет в своем активе в смешанных единоборствах 16 побед и три поражения.

Ранее Рамзан Кадыров выразил поддержку Петру Яну после его поражения.

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