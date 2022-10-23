Фигурист Алиев заявил о допущенной «колоссальной ошибке» на этапе Гран-при России

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился эмоциями после короткой программы, исполненной на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы», передает Sport24.

Алиев начал свою программу с чистого четверного сальхова, однако следом допустил серьезную ошибку на тулупе — он сделал «бабочку», скрутил прыжок только в два оборота, но сумел прикрепить к нему еще один тулуп — тройной, тем самым не потеряв каскад. Также он выполнил тройной аксель, при приземлении коснувшись рукой льда.

«Я расстроен, но не придаю сейчас какого-то значения этому, потому что внутри остались позитивные эмоции. Я очень рад, что бабочка на тулупе не выбила меня из строя. Энергия осталась. Потому что, когда делаешь бабочку на любом дорогом элементе, возникает уныние. Я не бросил программу, но допустил колоссальную ошибку. Буду рад, если тройной тулуп, который я прицепил, пойдет в зачет. Есть расстройство, но нет тьмы, что все проиграно», — признался после выступления фигурист.

Алиев после короткой программы занимает вторую строчку, набрав 90,83 балла. Лидирует на «Золотом коньке Москвы» Михаил Коляда, получивший за свой прокат без четверных прыжков 95,27 балла, замыкает тройку сильнейших Александр Самарин (90,45).

Произвольные прокаты мужчины на первом этапе Гран-при России покажут 23 октября, старт соревнований в 18.15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что американский фигурист Илья Малинин стал победителем этапа Гран-при США по фигурному катанию в мужском одиночном катании.

По результатам короткой и произвольной программ он набрал 280,37 балла. Малинин более чем на 13 баллов опередил японского фигуриста Као Миуру. Третье место досталось представителю Южной Кореи Ча Джун Хвану.