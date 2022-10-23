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Волкановски оценил шансы Махачева подняться в рейтинге UFC

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USA TODAY USPW

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски высоко оценил уровень нового чемпиона в легком весе Ислама Махачева.

«Очевидно, у Ислама большое будущее, но ему нужно проделать работу, чтобы точно закрепиться в рейтинге.

Входит ли в топ-5? Может быть. Учитывая победу над Чарльзом, Махачев в топ-5. Но я думаю, что нужно проделать нечто большее, чем победа над одним парнем. Если он выиграет у меня, то вопросов не будет, но это не в моих планах. Планирую долгое время держать статус короля P4P», — приводит слова Волкановски «Спорт-Экспресс».

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Волкановски.

Также на турнире UFC-280 в со-главном бое вечера Алджамейн Стерлинг техническим нокаутом одолел Ти Джея Диллашоу. В легчайшем весе Петр Ян раздельным решением судей уступил американцу Шону О'Мэлли.

Ранее Пауло Коста назвал имя единственного бойца, способного победить Махачева.

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