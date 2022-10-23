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Тарасова считает, что соперники еще не скоро повторят результат фигуриста Малинина

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала прорывом достижение американского фигуриста Ильи Малинина. Сегодня он стал победителем этапа Гран-при США по фигурному катанию в мужском одиночном катании, исполнив четверной аксель.

«Молодец, поздравляю! Это действительно прорыв. Малинин — первый человек в мире, который прыгнул четверной аксель на соревнованиях. Думаю, еще не скоро соперники смогут повторить за ним этот элемент», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

По результатам короткой и произвольной программ он набрал 280,37 балла. Малинин более чем на 13 баллов опередил японского фигуриста Као Миуру. Третье место досталось представителю Южной Кореи Ча Джун Хвану.

После короткой программы Малинин был лишь четвертым, пропустив вперед себя еще и Даниэля Грассля из Италии.

17-летний Малинин является американцем с русскими корнями. В сентябре впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) 14 сентября.

Ранее российский фигурист Дмитрий Алиев заявил о допущенной «колоссальной ошибке» на этапе Гран-при России.

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