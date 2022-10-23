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Быстров одним словом охарактеризовал вылет «Рубина» из РПЛ

Быстров считает позором вылет «Рубина» в Первую лигу

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает оправданиями разговоры о том, что «Рубин» вылетел в Первую лигу из-за отъезда иностранных футболистов.

«Тот факт, что «Рубин» вообще вылетел из Российской премьер-лиги, — это позор. Какие-то оправдания про отъезд иностранцев... Конечно, уехали, но нужно было исправлять ситуацию, не доводить до такого, потому что Казань всегда была спортивным городом. Она одна из первых отстроила всю инфраструктуру. Все это время развивалась. В таком городе команда должна быть в РПЛ», — передает слова Быстрова РИА Новости.

Напомним, что 21 мая «Рубин» на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

После 14 туров «Рубин» занимает 4-е место в Первой лиге, уступая лидеру, «Алании», шесть очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов призвал фанатов «Рубина», желающих отставки Леонида Слуцкого, не поддаваться эмоциям.

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Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
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