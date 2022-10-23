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Тренер «МЮ» тен Хаг признал, что команда нуждается в Роналду

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил отстранение Криштиану Роналду от тренировок после инцидента в матче с «Тоттенхэмом».

«Роналду умеет забивать, это ценный игрок для нас. Так было всегда. Очевидно, мы нуждаемся в нем. Это было видно и по матчу с «Челси». Он способен решать моменты, это довольно-таки очевидно.

Думаю, я уже достаточно сказал об этой ситуации. Давайте сконцентрируемся на матче – моя команда провела хорошую игру, и я должен ее похвалить», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на вчерашний матч с «Челси» в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее бывший капитан «МЮ» Гарри Невилл призвал Роналду уйти или смириться с тем, что клубу лучше без него.

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Футбол. Чемпионат Англии
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