Ассист Миранчука помог «Торино» победить «Удинезе»

Сегодня в рамках 11-го чемпионата Италии встречались «Удинезе» и «Торино». Игра завершилась победой команды Алексея Миранчука со счетом 2:1.

Россияни провел на поле 61 минуту. Именно с его передачи Ола Эйна открыл счет в матче. В середине первого тайма игроки «Удинезе» отыгрались. А уже во втором тайме Пьетро Пеллегри принес своей команде победу.

Алексей Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн. 11 августа россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в Серии А.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В новом сезоне россиянин дебютировал за «Торино» и в первом же матче забил гол. Россиянин недавно восстановился от травмы. Всего в сезоне 2022/23 он провел пять матчей (1+1).

Ранее Юрий Семин оценил первый матч Алексея Миранчука после травмы.