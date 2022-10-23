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Нападающий «Оренбурга» Сычевой догнал Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ

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Анна Нэсси/Wikimedia

Сегодня в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимал ЦСКА. Эта встреча получилась результативной. Отдельно стоит отметить нападающего хозяев Владимира Сычевого. Футболист оформил дубль, теперь на его счету 11 голов в текущем чемпионате. Таким образом, он догнал игрока «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров сезона.

Также свой 10-й гол в этом чемпионате забил Федор Чалов.

Сычевой пополнил состав «Оренбурга» летом 2021 года. До этого он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за «Иртыш». Начинал свою карьеру нападающий в чемпионате Крыма.

Напомним, что в начале октября Сычевой в матче против «Сочи» в рамках РПЛ реализовал пенальти. После чего подбежал к трибунам и позвал свою девушку, вручив ей кольцо. Эта процедура заняла достаточное количество времени, и арбитр встречи должен был показать игроку желтую карточку, но не сделал этого. Она должна была стать второй, что повлекло бы за собой удаление футболиста «Оренбурга».

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев осудил Сычевого за предложение девушке во время матча РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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