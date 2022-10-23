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Джейк Пол ответил Макгрегору, заявившему, что он имеет все для победы над Махачевым

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YouTube/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Известный блогер Джейк Пол на своей странице в социальных сетях прокомментировал слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, который заявил, что у него есть все инструменты для победы над российским бойцом Исламом Махачевым, который одолел Чарльза Оливейру в титульном поединке легкого веса.

«Единственные инструменты, которыми обладает Конор, — это его твиттер-пальцы», — написал Джейк Пол.

Вчера Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее действующий чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски высоко оценил уровень Ислама Махачева.

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