Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
WSJ: переизбыток топлива в Европе привел к образованию... 20:34
Белый дом: Байден по-прежнему не намерен говорить с Путиным... 20:27
Путин рассказал о потерях ВСУ 20:23
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин отметил, что Россия непричастна к отключениям света... 20:04

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории

close
100%
Amy Sancetta/AP

Легендарный бразильский футболист Роналдо перечислил игроков, которых считает лучшими в истории. Его слова передает The Guardian.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать разные поколения», — сказал Роналдо.

Отметим, что в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Великий форвард известен по выступлению за мадридский «Реал», «Барселону», итальянские «Милан» и «Интер», голландский «ПСВ» и «Коринтианс». В настоящее время бразилец занимает должность президента «Реза Вальядолида». На клубном уровне становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее Роналдо назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось играть.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+