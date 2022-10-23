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Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Москве завершился первый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Первое место заняла Камила Валиева, которая в сумме набрала 244,66 балла.

В произвольной программе лучшей стала Софья Акатьева, набравшая 163,98 балла, но Валиева стала победительницей соревнований за счет своего результата по итогам короткой программы (83,82). Отметим, что во время произвольной программы Валиева упала при попытке исполнения 4Т. Второй по итогам соревнований стала Акатьева, в сумме набравшая 236,68. Тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, за кого из фигуристок будет переживать и болеть в этом сезоне.

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