Оливейра после поражения от Махачева заявил о намерении вернуть чемпионский пояс UFC

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра на пресс-конференции после поражения от Ислама Махачева в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил о намерении вернуть себе пояс.

«Я все еще остаюсь претендентом номер один в дивизионе. Позже я вернусь домой, поговорю с близкими, пообщаюсь с UFC, и мы решим, каким будет наш следующий шаг. Никто не бил меня тяжелее, чем жизнь, но я падал и вставал. Сейчас я собираюсь вернуть себе пояс. Раненый лев — самый опасный зверь», – cказал Оливейра.

Вчера Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее Махачев не исключил перехода в полусредний вес.