Экс-фигуристка Попова: еще никто из фигуристок не дорос до уровня Валиевой

Экс-фигуристка Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

«Валиева выиграла за счет компонентов и своего уровня катания. Еще никто из фигуристок не дорос до ее уровня. Произвольная программа Валиевой — сильная история для зрителей, судей. Эту программу можно назвать искусством, она пронимает всех. Валиева пыталась исполнить четверной, но сорвала его, а у Акатьевой были помарки, она не докручивала четверные. Она не смогла с этими элементами обойти Камилу. Валиева выиграла за счет опыта, скольжения и феноменальной программы», — сказала Попова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Отметим, что во время произвольной программы Валиева упала при попытке исполнения 4Т. Второй по итогам соревнований стала Софья Акатьева, в сумме набравшая 236,68. Тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).

Акатьева в произвольной программе сделала два четверных и тройной аксель.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.