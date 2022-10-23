Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Белый дом: Байден по-прежнему не намерен говорить с Путиным... 20:27
Путин рассказал о потерях ВСУ 20:23
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин отметил, что Россия непричастна к отключениям света... 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02

«Спартак» разгромил «Химки» в матче 14-го тура РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались «Спартак» и «Химки». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 5:0.

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+