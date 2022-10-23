«Спартак» разгромил «Химки» в матче 14-го тура РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались «Спартак» и «Химки». Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 5:0.

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура РПЛ.