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Экс-фигуристка Попова: Тарасова и Морозов полностью завалили прыжковые элементы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о том, почему Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар на первом этапе Гран-при России уступили первое место Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.

«Тарасова и Морозов показывали совершенно чистое катание на тестовых прокатах. У них не заладилось сегодня в произвольной программе. Прыжковые элементы ребята завалили полностью. У Хабибуллиной и Княжука стоит очень сложный прыжковый контент. У них есть каскад из двух двойных акселелей, сольного ритбергера. Они чисто выполнили выбросы и остальные сложные элементы. Это позволило им спокойно обойти Тарасову и Морозова. Молодые и дерзкие Наташа и Илья взяли все в свои руки, исполнили все чисто и не потеряли свой шанс», — сказала Попова.

Стоит отметить, что третье место заняли Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Ранее экс-фигуристка Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

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