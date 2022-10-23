The Athletic раскритиковал форварда «Миннесоты» Капризова за игру в матче с «Бостоном»

Журналист The Athletic Майкл Руссо раскритиковал российского форварда Кирилла Капризова и других хоккеистов «Миннесоты Уайлд» после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«В тот вечер были ошибки, которые нужно просто переварить, потому что тройка Капризов — Хартман — Матс Цуккарелло и особенно тройка Тайсон Джост — Эрикссон Эк — Фолиньо были слишком плохи. Капризов попросту был выключен из игры весь матч, а Джост и Эрикссон Эк заработали по «-3», — заявил Руссо.

«Миннесота» потерпела поражение со счетом 3:4. После пяти матчей «Уайлд» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав три очка.

В текущем розыгрыше НХЛ Капризов принял участие в пяти матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и отдать четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал о психологической усталости Капризова.