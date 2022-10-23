Стало известно, что сказал Чимаев перед дракой с Нурмагомедовым на UFC 280

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов повздорили во время турнира UFC 280 в Абу-Даби.

В сети опубликовали видео, на котором слышно, что сказали друг другу бойцы. Чимаев подошел поздороваться, но задел Абубакара рукой, на что Нурмагомедов заявил, что можно было поздороваться иначе. Чимаев заявил «Я делаю, как хочу». Абубакар ответил: «Не будешь ты делать так, как хочешь». После этого бойцы вступили в драку.

Потасовка произошла после главного боя на турнире между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Сообщалось, что некоторое время назад у двух бойцов случился конфликт после того, как Чимаев написал провокационный пост. Позже их помирили.

Абубакар Нурмагомедов на турнире UFC 280 победил соотечественника Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев побывал на турнире в качестве зрителя.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов помирились.