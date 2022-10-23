Комментатор Губерниев призвал форварда «Оренбурга» Сычевого сменить команду

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале, говоря о ничьей в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и ЦСКА, заявил, что нападающему Владимиру Сычевому следует перейти в команду выше классом.

«А что до сих пор замечательный Сычевой делает в «Оренбурге»? Футболист очень хороший, нацелен на ворота, двигается здорово. Надо расти и повышать класс команды! Например, сменить команду. Забивает почти в каждом матче», — написал Губерниев.

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась ничейным результатом — 2:2.

В составе хозяйской команды дублем отметился Владимир Сычевой. За ЦСКА забили Федор Чалов и Ренато Гойкович.

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября. «Оренбург» 28 октября проведет матч с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Сычевой прервал интервью из-за заканчивающейся пиццы в раздевалке.