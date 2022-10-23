Комментатор Губерниев предложил «Химкам» платные услуги оратора

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя поражение «Химок» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», призвал руководство подмосковного клуба пригласить его в команду для того, чтобы он сказал мотивационную речь. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Для начала нужно пригласить меня, чтобы я толкнул мотивационную речь перед командой. Но я же не могу просто так приехать, сначала нужно позвонить директору, заплатить солидный гонорар и потом я им помогу. А то тратят деньги на ерунду — то купят кого‑то не того, то еще что‑то, — сказал Губерниев.

В матче «Спартак» — «Химки» забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Таким образом, после 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять баллов.

30 октября «Спартак» на своем поле встретится с «Торпедо». 29 октября «Химки» в Москве сыграют с «Динамо».

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковной команды.