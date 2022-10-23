Украинский боксер Усик назвал алкоголиком чемпиона WBC Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик в интервью YouTube-каналу EsNews обратился к обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, обвинив его в алкогольной зависимости.

«Тайсон Фьюри, ты borracho. Что это означает? Парня, который пьет алкоголь… Да, алкоголик», – сказал Усик.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее боксер Крис Арреола оценил шансы Деонтея Уайлдера в противостоянии против Александра Усика.