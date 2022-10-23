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Чемпионка ОИ Вайцеховская назвала программы Валиевой остановкой в развитии

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале поделилась мнением о выступлении Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

«Остаюсь при мнении, что программы Валиевой в этом сезоне — это не то чтобы шаг назад, но в определенном смысле остановка в развитии. Имея в руках фигуристку, для которой на льду не существует ничего, вот просто ничего невозможного, надо было, как мне кажется, пробовать что-то совершенно иное», — написала Вайцеховская.

Напомним, Камила Валиева, набравшая 244,66 балла, выиграла первый этап Гран-при России. Второй по итогам соревнований стала Акатьева, в сумме набравшая 236,68. Тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43). Отметим, что во время произвольной программы Валиева упала при попытке исполнения 4Т.

Ранее экс-фигуристка Бетина Попова поделилась эмоциями от победы Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

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