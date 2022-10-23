Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бой Махачев — Оливейра прошел в Абу-Даби

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Его слова передает ESPN.

«У UFC есть контракт с Абу-Даби, они делают здесь по одному шоу в год. Это было решение UFC. И это не наш выбор. Мы просили Дану: «Пожалуйста, давайте сделаем это в Рио-де-Жанейро». Чарльз должен был подраться с Гэтжи в Бразилии. Почему этого не произошло? Это не вина Джастина Гэтжи, потому что UFC организовали бой в США», – сказал Хабиб.

Вчера Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев находится на другом уровне.