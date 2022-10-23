Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Челябинске многодетную мать осудят за падение пятилетнего... 19:22
Путин: Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской... 19:19
Экс-тренер «Спартака» Каррера поддержал идею проведения... 19:18
Путин заявил, что не может представить себя Хрущевым в период... 19:17
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему бой Махачев — Оливейра прошел в Абу-Даби

close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой прошел в Абу-Даби (ОАЭ). Его слова передает ESPN.

«У UFC есть контракт с Абу-Даби, они делают здесь по одному шоу в год. Это было решение UFC. И это не наш выбор. Мы просили Дану: «Пожалуйста, давайте сделаем это в Рио-де-Жанейро». Чарльз должен был подраться с Гэтжи в Бразилии. Почему этого не произошло? Это не вина Джастина Гэтжи, потому что UFC организовали бой в США», – сказал Хабиб.

Вчера Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Один из наставников Махачева, Хабиб Нурмагомедов, отметил, что целью бойца теперь будет бой с Александром Волкановски.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев находится на другом уровне.

Все новости на тему:
Хроника
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+