Совладелец «Челси» Боули сохраняет интерес к трансферу Роналду

Совладелец «Челси» Тодд Боули продолжает сохранять интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По информации источника, Боули видит переход Роналду привлекательным ходом с точки зрения бренда «Челси». Ранее сообщалось, что владелец лондонского клуба обращался к экс-наставнику команды Томасу Тухель с просьбой рассмотреть переход Роналду, но тот отказался от подписания португальца.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил отстранение Криштиану Роналду от тренировок после инцидента в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого португалец был отстранен от тренировок с основной командой. Он также не попал в заявку «МЮ» на вчерашний матч с «Челси» в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.