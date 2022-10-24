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«Химки» приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять с команды проклятие

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Подмосковные «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать, сообщает «Матч ТВ».

Священнослужитель посетил раздевалки, а также футбольное поле, где играют «Химки». Безвыигрышная серия команды в чемпионате и Кубке России составляет 14 матчей. Последний раз клуб побеждал в начале августа.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 23 октября, «Химки» потерпели разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:5.

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

После 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять очков.

В 15-м туре «Спартак» 30 октября на своем поле встретится с «Торпедо». «Химки» 29 октября сыграют с «Динамо» в Москве.

Ранее главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения от «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги ответил на вопрос о возможном уходе из подмосковной команды.

«Мне пора уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти – значит сдаться. Когда приходишь в команду, сразу понимаешь, что надо будет уйти. Я вижу проблемы в команде, как и руководители. Меня взяли, рассчитывают. Я буду стараться, работать», — сказал Гогниев.

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Футбол. Чемпионат России
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