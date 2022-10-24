Резцова посоветовала норвежским астматикам «сосать лапу» без российских лыжников

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований в сезоне-2022/23.

«Лжецы и популисты они там все. Постоянно дают ложные обещания. Ну и пусть норвежские астматики сосут лапу без наших лыжников. К этапам Кубка мира будет меньше внимания, спонсоры, соответственно, будут меньше им платить.

Как может развиваться спорт без серьезной конкуренции? Рано или поздно Бах и его приспешники поймут, что поступают неправильно, и допустят всех наших спортсменов до соревнований. Они же не могут вечно игнорировать россиян», — цитирует Резцову Sport24.

Совет FIS принял новое решение о недопуске российских спортсменов 22 октября.

Напомним, что международная федерация впервые отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.

Это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

На Олимпийских играх в Пекине отечественные лыжники принесли в копилку сборной 11 медалей. Это был последний международный турнир для них.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не все представители стран были против участия отечественных спортсменов в новом сезоне.