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Зарема Салихова отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Химками»

Салихова заявила, что Абаскаль создал из «Спартака» непредсказуемый трансформер

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Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на разгромную победу красно-белых в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Гильермо Абаскаль сделал непредсказуемый «Спартак» — трансформер. Максимально атакующий!

Маслов прошел длинный пусть восстановления и, наконец, забил в ворота противника! Скорее бы вернулись все травмированные, чтобы было больше всевозможных вариаций состава», — сообщила Салихова «Спорт-Экспресс».

В матче, прошедшем 23 октября, «Спартак» разгромил «Химки» в Москве со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Главный тренер «Спартака» Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за стычку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в московском дерби (2:2).

После 14 проведенных встреч «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место, набрав девять очков.

В 15-м туре «Спартак» 30 октября на своем поле встретится с «Торпедо». «Химки» 29 октября сыграют с «Динамо» в Москве.

Ранее стало известно, что подмосковные «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать.

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Футбол. Чемпионат России
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