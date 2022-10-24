Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Челябинске многодетную мать осудят за падение пятилетнего... 19:22
Путин: Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской... 19:19
Экс-тренер «Спартака» Каррера поддержал идею проведения... 19:18
Путин заявил, что не может представить себя Хрущевым в период... 19:17
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05

«Пари НН» обратится в РФС с жалобой на судейство матча с «Краснодаром»

close
100%
Телеграм-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные моменты в судействе матча 14-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», сообщает «Матч ТВ».

«Пари НН» потерпел в этой игре поражение со счетом 0:2. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

Нижегородцы также попросят контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменить красную карточку капитана команды Никиты Каккоева. Футболист был удален на 90+2‑й минуте за агрессивное поведение: умышленный удар ногой сзади в голень игрока соперника без борьбы за мяч.

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Нижний Новгород» рассматривает шесть кандидатов на пост главного тренера команды.

Нынешний наставник «Пари НН» Михаил Галактионов принял решение об уходе из клуба. Среди шести претендентов на его замену Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

Радимов в начале октября покинул «Зенит-2», который возглавлял с осени 2018 года. Юран в августе был уволен из подмосковных «Химок», а Василенко отправлен в отставку с поста главного тренера воронежского «Факела» после восьмого тура РПЛ.

Галактионов стал главным тренером «Пари НН» минувшим летом. Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+