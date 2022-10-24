Губерниев призвал Макгрегора ответить за слова о рецепте победы над Махачевым

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов, брошенный ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором новому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламу Махачеву.

«Мне кажется, это вообще прекрасно, потому что когда такие люди бросают перчатку, это очень здорово и повышает капитализацию и UFC, и нашего бойца, и Конора Макгрегора. Всячески это все приветствую, даже если тут одни только разговоры. Будем надеяться, что к делу они все равно перейдут.

Он заметил нашего спортсмена. Парень — очень серьезный раздражитель. Может ли Конор что-то противопоставить Исламу? Ну, они же не завтра встретятся. В любом случае это прекрасный пиар для всех, поэтому, если бой состоится, мы все его будем смотреть и обсуждать.

Если позвал — пусть отвечает за слова. Но в конечном счете Конор доказал, что он не только выдающийся спортсмен, но и мастер слова. Зачастую слова, не подтвержденного ничем», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Макгрегор прокомментировал в социальной сети победу российского легковеса Махачева в титульном поединке против Чарльза Оливейры.

«Хороший бой, достойное представление. Но у меня есть все инструменты, чтобы превзойти этот стиль уже сейчас. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье», — написал Макгрегор.

Махачев встретился с Оливейрой 22 октября в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец выиграл, исполнив во втором раунде удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее известный блогер Джейк Пол на своей странице в социальных сетях прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который заявил, что у него есть все инструменты для победы над российским бойцом Исламом Махачевым, который одолел Чарльза Оливейру в титульном поединке легкого веса.