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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Aaron Doster/USA TODAY Sports

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) и набрал 12 очков. На его счету четыре гола и восемь результативных передач в шести играх.

Панарин сместил с первой строчки в рейтинге еще одного российского хоккеиста — Валерия Ничушкина с 11 (6+5) очками. Третьим в списке идет игрок «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого пока 10 (5+5) очков.

Напомним, что в прошлом сезоне самым результативным среди россиян в регулярном чемпионате НХЛ стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В 81 матче он набрал 108 очков (47+61). Это позволило ему занять пятое место среди лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю стал Коннор Макдэвид.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не вошел в топ-3 российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по уровню доходов в сезоне-2022/23.

Нападающий получит $10 млн, однако после выплаты налогов у него останется лишь $5,51 млн. Он занял в рейтинге, составленном изданием, только четвертое место.

Лидером стал вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, который получит чистый доход в размере $7,2 млн. На второй строчке располагается голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский ($6,62 млн), на третьей — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ($6,53 млн).

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Хоккей. НХЛ
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