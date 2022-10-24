Нурмагомедов рассказал, когда Махачев проведет следующий поединок в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится следующий поединок нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«План — до Рамадана подраться. Получается, начало марта. Я бы хотел, чтобы он встретился с Волкановски.

Конечно, есть еще Дариуш. Но Волкановски — первый номер, это большое имя. Он хочет бой, UFC тоже хочет. Или Волкановски, или Дариуш», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Ранее Нурмагомедов рассказал, почему новоиспеченный обладатель пояса в легком дивизионе Ислам Махачев одержит победу над чемпионом полулегкого веса Алексом Волкановски.

«Что произойдет с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его. Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Махачев занимается этим уже 20 лет», – сказал Хабиб.

Вчера Ислам Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.