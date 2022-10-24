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Украинская теннисистка Ястремская сообщила, что попала в больницу

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Patrick Cannaux/Global Look Press

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что 23 октября ее экстренно госпитализировали из-за сильной боли в животе.

«Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В итоге у меня в почке обнаружили камень», — написала спортсменка в социальной сети, сопроводив публикацию фотографиями из больницы.

Ястремская занимает 99-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим достижением является 21-е место в списке.

Ранее стало известно, что британское издание The Telegraph выплатит Ястремской компенсацию за статью, в которой ее и ее отца обвинили в попытках скрыть вину в допинговом деле. Об этом сообщило само издание.

Напомним, что украинка провалила тест на допинг в начале нынешнего года. Спортсменка заявила, что метаболиты запрещенного вещества местеролона попали в ее организм после секса с бывшим парнем.

В статье The Telegraph говорилось, что бывший парень Ястремской утверждал, что отец теннисистки попросил его взять вину на себя из-за попадания в организм спортсменки запрещенного вещества. Однако антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) признал Ястремскую невиновной.

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