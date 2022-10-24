Боец ММА Харитонов хотел бы увидеть поединок чемпиона UFC Махачева с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов отреагировал на вызов, брошенный ирландцем Конором Макгрегором новому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву.

«Это хайп, конечно. Миллион процентов! Но я бы с удовольствием бы посмотрел на этот бой. Где Конор Макгрегор — там всегда интересно. Победа над Оливейрой — это наследие Хабиба и Абдулманапа? Главное, что Махачев сам так считает. Ислам говорит об этом, он благодарен Хабибу и Абдулманапу. Так и есть», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Макгрегор ранее прокомментировал в социальной сети победу российского легковеса Махачева в титульном поединке против Чарльза Оливейры.

«Хороший бой, достойное представление. Но у меня есть все инструменты, чтобы превзойти этот стиль уже сейчас. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье», — написал Макгрегор.

Махачев встретился с Оливейрой 22 октября в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец выиграл, исполнив во втором раунде удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов, брошенный Конором Макгрегором новому чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.