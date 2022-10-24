Фигуристка Валиева высказалась о хейте ее новой произвольной программы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем отношении к критике болельщиками ее новой произвольной программы, посвященной ситуации с допинг-скандалом на Олимпийских играх в Пекине.

«Я читала много хейта в свою сторону и тренеров. В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее. Я рада поделиться этим, наверное, это цель. Я готова катать эту программу и дальше. Если бы была не готова, я бы сказала. Странный вопрос.

Мнение болельщиков не может влиять. Мне важно только мнение тренеров и окружающих меня людей, которые авторитетнее. Я же не цветочек, чтобы всем нравиться. Да и цветочки не всем нравятся тоже», — приводит слова Валиевой «Спорт-Экспресс».

21 октября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не будет озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой — члена команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Фигуристку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске россиянки к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

23 октября Валиева стала победительницей первого этапа серии Гран-при России. По сумме двух прокатов она набрала 244,66 балла. В произвольной программе фигуристка упала во время исполнения четверного тулупа, но смогла опередить Акатьеву, ставшую второй, благодаря отрыву после первого дня соревнований.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что проблемы с лишним весом российской фигуристки Камилы Валиевой связаны с психологическим состоянием спортсменки.