Фетисов назвал нападающего «Колорадо» Ничушкина элитным игроком НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об успехах российского нападающего клуба «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В «Колорадо» очень мудро поступили, дав Валере контракт на восемь лет. Теперь он в каждой игре будет думать только о хоккее. Когда хоккеист чувствует полное доверие со стороны клуба, он в девяти из десяти случаев отплатит той же монетой, что Ничушкин и делает.

Мощный старт в начале этого сезона удивлением не стал, Валера уже является элитным игроком НХЛ. Ничушкин — один из лидеров «Колорадо», — передает слова Фетисова Sport24.

Ничушкин забросил шесть шайб и сделал пять голевых передач в шести первых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает с 12 набранными очками второе место в гонке бомбардиров лиги, уступая только нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (12).

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что не будет подавать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о снятии обвинений с российского форварда клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Как и во всех подобных вопросах, WADA тщательно изучило это дело и решило не использовать свое право на апелляцию на решение IIHF», — сообщили в пресс-службе WADA.

Ранее IIHF отказалась от обвинений Ничушкина в нарушении антидопинговых правил.