Ягудин раскритиковал программу Коляды: ее не было

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин признался, что его не удивила программа Михаила Коляды на Гран-при России в Москве.

«Что в короткой, что в произвольной программах были срывы. К сожалению, сложно что-то комментировать, так как по сути нечего комментировать, самой программы не было.

Если говорить о том, что случилось, надо спрашивать у самого Михаила и его тренерского штаба. Но вряд ли, как и всегда, мы что-то получим в ответ.

Мы всегда надеемся, что будет хорошо. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз», — передает слова Ягудина РИА Новости.

После короткой программы Коляда шел на 1-м месте, но в итоге завершил выступление на 4-й позиции.

Победа досталась Дмитрию Алиеву (273,63 балла). На втором месте после произвольной программы оказался Глеб Лутфуллин (258,2), тройку призеров замкнул Александр Самарин (257,43).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Камила Валиева высказалась о хейте своей новой произвольной программы.