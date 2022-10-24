Сразу две российские теннисистки поднялись в топ-10 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.

Лидером по-прежнему осталась представительница Польши Ига Свентек. У нее 10 335 очков. На второй строчке расположилась Онс Жабер из Туниса (4555 очков). Тройку лидеров замкнула Джессика Пегула (США). Выигранный турнир в Гвадалахаре (Мексика) позволил ей подняться сразу на две ступени вверх.

Стоит отметить, что сразу две российские теннисистки вошли в топ-10 в результате обновления. Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова с 11-й и 12-й позиции поднялись на 8-ю и 9-ю соответственно.

Еще две российские теннисистки вошли в топ-30 обновленного рейтинга. Людмила Самсонова стала 19-й, а Екатерина Александрова – 20-й.

На последнем турнире в Мексике лучшей из отечественных спортсменок стала Вероника Кудерметова. В четвертьфинале она уступила финалистке Мари Саккари (Греция). До этой стадии также добралась Анна Калинская. Однако, она снялась по причине травмы еще в первом сете.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в обновленном рейтинге у мужчин.