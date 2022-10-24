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Голкипер «Барселоны» тер Штеген установил уникальное достижение в чемпионате Испании

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«Твиттер» «Барселоны»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в матче 11 тура чемпионата Испании против «Атлетика» провел очередную «сухую» игру в сезоне. Она стала для немца девятой в текущем турнире. Лишь в двух матчах он вынимал мяч из своих ворот.

Таким образом, он стал первым голкипером, кому удалось в 9 из 11 стартовых матчей сезона оставить свои ворота в неприкосновенности.

Игра между «Барселоной» и «Атлетико» завершилась победой каталонцев со счетом 4:0. Голами отметились Усман Дембеле, Серджи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

После 11 туров Ла Лиги подопечные Хави занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Барселона» отстает от лидирующего «Реала» на три очка. Последняя встреча между ними, 16 октября, завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0. Единственный гол забил Карим Бензема.

В эту среду «Барселона» в рамках Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». После 4 туров немцы лидируют в группе, команда из Испании только третья. Тер Штеген пропустил семь мячей в четырех играх.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски повторил рекорд Роналду и Месси по количеству голов за свою профессиональную карьеру.

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Футбол. Чемпионат Испании
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