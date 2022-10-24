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Член ФЛГР выступил против участия российских лыжников в международных турнирах под нейтральным флагом

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flgu18.ru

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин выразил недоумение, почему спортсмены должны страдать из-за политики.

«Я против выступления российских спортсменов под нейтральным статусом. У нас есть свой флаг и гимн, почему мы должны от этого отказываться? Я до сих пор не понимаю, почему спортсмены должны страдать из-за политики. Мы всегда открыты и ждем на наших стартах иностранных спортсменов. Если у них есть желание приехать и принять участие, то пусть приезжают. Таким образом мы сможем повысить конкуренцию», — приводит слова Крянина «Чемпионат».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее Александр Тихонов предложил отнять деньги у Госдумы и передать их лыжникам.

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