В «Вашингтоне» хотят до конца карьеры оставить в клубе защитника Орлова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан лестно отозвался об игровых и человеческих качествах российского защитника команды Дмитрия Орлова.

«Орлов был хорошим выбором на драфте, и у него действительно хорошая, солидная карьера. Люди, вероятно, недооценивают, насколько он хороший игрок, и считают само собой разумеющимся, что мы так рассчитываем на него каждый матч.

Он нам нравится. Он долгое время был большой частью нашей организации. Орлов делает правильные вещи и вне льда. Дмитрий хороший, зрелый человек. Мы бы хотели, чтобы он остался здесь до конца своей карьеры», — приводит слова Маклеллана The Washington Post.

Орлов выступает за «Кэпиталз» с 2011 года. До этого он играл в России за магнитогорский «Металлург».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитник провел шесть матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, что за «Вашингтон» выступают еще двое россиян — нападающий Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Команда одержала три победы в шести матчах сезона.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина элитным игроком НХЛ.