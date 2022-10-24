«Челси» планирует зимой закрыть сделку по Захаряну

Лондонский «Челси» по-прежнему не оставляет попыток подписать полузащитника сборной России и «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает Evening Standard.

Летом англичане предлагали за 19-летнего полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако, трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

«Челси» не собирается отказываться от Захаряна. Этой зимой лондонцы планируют закончить начатое, однако, стороны не продвинулись в переговорах на данный момент.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отличился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

В прошлом сезоне Захарян сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач, став вместе с командой бронзовым призером турнира.

В субботнем матче против «Локомотива» Захарян еще в первом тайме смог отличиться. Однако, судья встречи отменил его гол из-за того, что Федор Смолов во время игрового момента находился в положении «вне игры». Во втором тайме полузащитник отметился голом со штрафного.

Ранее сам Захарян подтвердил, что продолжает общение с «Челси».