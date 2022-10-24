Колосков сообщил, что поставил крест на Дзюбе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос о возвращении нападающего Артема Дзюбы в Россию после неудачно складывающегося этапа карьеры в Турции.

«А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен? Да, «Рубин» его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист. Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Все, он уже сгорел. Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», — передает слова Колоскова РИА Новости.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего в этом сезоне россиянин сыграл четыре матча, ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее сообщалось, что Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч с «Коньяспором».