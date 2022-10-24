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Гендиректор ФФККР Коган прояснил ситуацию с отстраненным Даниеляном

Фигурист Даниелян сможет выступать на всероссийских и межрегиональных соревнованиях как член сборной России

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что фигурист Артур Даниелян сможет принимать участие в всероссийских и межрегиональных соревнованиях, несмотря на запрет Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ), передает ТАСС.

Сообщалось, что дело заключается в переходе спортсмена из группы Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына в августе этого года. Даниелян, тренируясь у Буяновой, являлся призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА.

Он нарушил утвержденное президиумом ФФКМ Положение о переходе, не подав в дирекцию ФФКМ заявление о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования. В итоге ФФКМ принял решение отказать заявке Даниеляна на участие в официальных Всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

«Даниелян будет выступать как член сборной команды страны на мероприятиях, которые приводит ФФККР», — заявил Коган.

Таким образом, фигурист сможет принять участие в этапах Гран-при России, на которые был заявлен. Стоит отметить, что на Кубке Санкт-Петербурга Даниелян выступал вне конкурсной основы.

Он является серебряным призером чемпионата Европы и чемпионата России 2020 года. В этом сезоне для Даниеляна лучшим результатом стало 10-е место на Гран-при Франции, России и США.

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