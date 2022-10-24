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Чемпион Игр Урманов назвал «непозволительной роскошью» количество ошибок Коляды на Гран-при России

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Урманов раскритиковал российского фигуриста Михаила Коляду после произвольной программы на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы», передает ТАСС.

После короткой программы Коляда шел на первом месте, но в итоге завершил выступление на четвертой позиции. В произвольном прокате он допустил ошибки практически на всех прыжковых элементах, допустил несколько падений и сумел чисто исполнить только сальхов в три оборота.

«Что касается Коляды, то в программе было семь прыжковых элементов, шесть из них испорчены, чистейшим образом исполнил он тройной, [каскад] тройной аксель — тройной тулуп выполнил с помаркой на выезде. Такое количество ошибок — непозволительная роскошь», — заявил Урманов.

Победа досталась Дмитрию Алиеву (273,63 балла). На втором месте после произвольной программы оказался Глеб Лутфуллин (258,2), тройку призеров замкнул Александр Самарин (257,43).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин признался, что его не удивила программа Михаила Коляды на Гран-при России в Москве.

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