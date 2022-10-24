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Тарасова заявила о большом количестве ошибок у мужчин на этапе Гран-при России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги мужского одиночного катания на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы», передает ТАСС.

Победа досталась Дмитрию Алиеву (273,63 балла). На втором месте после произвольной программы оказался Глеб Лутфуллин (258,2), тройку призеров замкнул Александр Самарин (257,43).

«Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом, у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Урманов раскритиковал российского фигуриста Михаила Коляду после произвольной программы на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

После короткой программы Коляда шел на первом месте, но в итоге завершил выступление на четвертой позиции. В произвольном прокате он допустил ошибки практически на всех прыжковых элементах, допустил несколько падений и сумел чисто исполнить только сальхов в три оборота.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

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