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Игрок боснийского клуба заявил, что россияне сбегут в ужасе из местного чемпионата

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РИА Новости

Российский голкипер Илья Гучмазов, выступающий сейчас в боснийской команде «Подринье» из второй по уровню лиги страны, рассказал о сложных условиях для игры в стране.

«Многие команды нашей лиги тренируются на тех же полях, где и играют. Из‑за этого на некоторых матчах довольно тяжелые условия. Стадионы тоже не роскошь. Боюсь, многие российские игроки первой‑второй лиги, привыкшие к комфорту, сбегут отсюда в ужасе. Зато на каждый наш домашний матч приходит от 500 болельщиков и больше. При том, что в городе Янья живет меньше 10 тыс. жителей», — передает слова Гучмазова «Матч ТВ».

Гучмазов всю карьеру провел в Европе. Он играл в Республике Сербской и Сербии.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит» (33 очка). Сегодня подопечные Сергея Семака сыграют с «Сочи».

На второй строчке располагается московский «Спартак». Благодаря победе над «Химками» красно-белые укрепились на 2-м месте, набрав 29 очков. Тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Армейцы» в этом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (26 очков).

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) и Кабинет министров договорились об интегрировании клубов с новых территорий в российский футбол.

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